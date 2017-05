Banyak yang Tak Tahu, Empat Penyanyi Terkenal Dunia Ini Muslim Lho

BANGKAPOS.COM--Tentu saja, jumlah orang yang memeluk agama Islam di dunia ini sangat banyak, namun terkadang, siapa orang itu bisa membuat kita terkejut.

Seperti yang Kita bakal bahas di dalam artikel ini. Jadi, kita bakal menceritakan tentang musisi-musisi papan atas dunia yang ternyata orang Islam!

Ada yang sejak lahir sudah memeluk agama Islam, ada juga yang mengganti agamanya menjadi Islam seiring berjalannya waktu.

Penasaran dengan siapa aja mereka? Yuk kita cek informasi di bawah ini!

By the way, mereka pada puasa nggak, ya? Hehe…

Zayn Malik

Zayn (Net)

Mantan personel One Direction yang sekarang menjadi solois, Zayn Malik, adalah salah satu musisi Islam yang sangat terkenal di dunia.

Kekasih Gigi Hadid itu bisa berbicara bahasa Arab, Urdu dan bahkan membaca tulisan Arab. Namun terkadang, ia menjadi sasaran bagi masyarakat yang melihatnya sebagai “perusak”, karena dianggap memakai tato yang banyak di tubuhnya.

Janet Jackson

Janet (Net)

Anggota keluarga paling muda di Keluarga Besar Jackson, Janet Jackson, adalah seorang Muslim yang mengganti agamanya menjadi Islam pada tahun 2015 silam setelah menikahi seorang jutawan Muslim bernama Wissam Al Mana.