Maia Estianty dan Irwan Mussry Hadiri Even yang Sama di Monaco

BANGKAPOS.COM - Kabar kedekatan Maia Estianty dan pengusaha Irwan Danny Mussry sempat terdengar.

Walaupun keduanya tak pernah berfoto bersama namun dalam beberapa kesempatan keduanya terlihat dalam agenda yang sama.

Setelah menghabiskan waktu bersama menonton Coldplay bersama Maia dan anak-anaknya di Bangkok beberapa bulan lalu, baik Maia dan Irwan kini kembali terlihat di acara yang sama.

Maia Estianty mengunggah foto di Instagram tengah berada di Monaco dan menghadiri agenda Grand Prix.

Maia menuliskan, "Good morning from Monaco!!!#tagheur #maiaestianty #diarymaia #grandprix Mau siap2 lihat “the third practice session”Grand Prix (Tag Heur Event),".

Lalu di kesempatan yang sama Irwan Mussry juga mengunggah foto dirinya sendiri di lokasi yang sama dengan tulisan “Celebrating the 75th Monaco race in Monte Carlo with @tagheur this weekend. Let the race begin! #grandprix #formula1 #montecarlo #monaco #tagheur #timeinternational #traveling #racing #tagheurindonesia,".

Melihat kedekatan keduanya banyak netizen yang langsung mengomentari di akun Irwan Mussry.

Seperti akun @ny.b.hp @irwanmussry lagi sama @maiaestiantyreal jagain ya sayangi dia dgn tulus, halalin dong pasti lebih bahagia,”

Sama halnya dengan akun @nurularifjunaedi, “Tuan dan nyonya tunggu apa lagi..segerakan…inshaallah berkah…amin,”.

Tak hanya komentar positif yang hadir saat keduanya tertangkap berada di lokasi yang sama.

Akun bernama @hanaaziz01 menuliskan komen tak suka dan menuliskan komentarnya, “Hafeh pak hati2 di PHP in sama nyonyiah.” (Swita Amallia Alessia/NOVA.ID)

Artikel Ini Telah Dipublish di Grid.Nova.id dengan Judul : Maia Estianty dan Irwan Mussry Datangi Acara yang Sama di Monaco, Ada Apa?