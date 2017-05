Begini Respon Via Vallen yang Kerap Dibanding-bandingkan dengan Ayu Ting Ting

BANGKAPOS.COM - Kiprah Via Vallen belakangan ini dibanding-bandingkan dengan pedangdut Ayu Ting Ting usai berhasil mengalahkan di sebuah ajang penghargaan.

Via pun mengaku tidak ada masalah dengan sikap netizen yang selalu membanding-bandingkannya dengan ibu satu orang anak itu.

"Kalau dibandingin gitu, Via sendiri ambil positifnya. Yang penting Via sama Ayu nggak ada masalah. Orang mau ngomong gimana terserah, yang penting Via tahu Via sama Ayu nggak ada masalah," ujarnya saat berada di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Pemilik nama asli Maulidia Octavia itu menilai apa yang dialaminya sekarang dikarenakan dirinya sedang berada di atas setelah sebelumnya tidak diperhitungkan di dunia musik Tanah Air.

"Kalau mereka ngomongin Via ya mungkin sekarang posisinya Via sekarang lebih bagus, lebih baik lagi, jadi mereka ngomongin. Wajar aja lah, nggak apa-apa mereka ngomongin," ujarnya.

Namun demikian Via Vallen menilai terkadang netizen berlebihan membandingkan hingga sikap dan perilaku antara dirinya dengan Ayu Ting Ting.

Pelantun lagu 'Secawan Madu' itu pun tidak bisa berbuat apa-apa menyikapi hal tesebut.

"Kayaknya terlalu berlebihan sih merekanya. Cuma ya dibalikin lagi. Kita sebagai public figure diomongin kayak gitu ya emang sudah wajar. Kalau memang nggak mau diomongin, ya nggak usah jadi public figure, gitu aja sih," tuturnya.

Via Vallen sendiri menilai sosok Ayu Ting Ting sebagai pribadi yang kuat.

Menurutnya tidak lah mudah berperan sebagai orangtua tunggal untuk menghidupi satu orang anak.

"Lepas dari gosipnya dia begini begitu. Kalau Via lihat dia sebagai seorang single parent, dia tegar dan kuat," ucapnya.