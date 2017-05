Mana Yang Benar Jembatan Adam atau Jembatan Hanoman, Ahli Ungkap Ada Jejak Kaki Raksasa

BANGKAPOS.COM - Pernah mendengar kisah Rama, Shinta, dan Hanoman?

Ingatkah Anda ketika Shinta diculik oleh Rahwana dan dibawa ke istananya?

Di saat itu, Rama meminta bantuan kera putih nan sakti Hanoman untuk membawa Shinta kembali padanya.

Sayangnya, istana Rahwana berada di sebrang lautan. Untuk sampai sana, Rama dan Hanoman membuat sebuah jembatan untuk menyebrangi lautan tersebut.

Jembatan ini pertama kali disinggung oleh Ibn Khordadbeh dalam bukunya Book of Roads and Kingdoms in 850 M.

Dalam buku tersebut tertulis bahwa jembatan tersebut masuk karya sejarah abad 9.

Akibatnya mulai ada banyak asumsi mengenai asal dan nama jembatan ini.

Pertama banyak yang percaya akan legenda Ramayana nyata. Mengapa? Ingatlah Hanoman.

Dalam legenda tersebut dijelaskan bahwa ia merupakan seekor kera putih. Pemimpin kera-kera lainnya.