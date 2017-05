Syuting Jailangkung, Kepala Hannah Al Rasyid Tertimpa Lempengan Besi Misterius

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Hannah Al Rasyid (31) harus rela kepalanya bocor akibat terkena lempengan besi kecil, saat produksi syuting film 'Jailangkung' produksi Screenplay Films.

Hannah menjelaskan, kejadian yang membuat kepalanya bocor akibat tertiban lempengan besi itu, saat dirinya bersama bintang film Amanda Rawles dan Jeffri Nicole, bermain boneka Jailangkung.

"Jadi saat saya adegan bermain Jailangkung, ada kejadian yang cukup lumayan human accident kepala saya bocor. But i dont believe it," kata Hannah Al Rasyid.

Hal itu ia katakan ketika ditemui dalam acara peluncuran trailer film 'Jailangkung', di XXI Plaza Senayan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).

Bintang film 'Comic 8' itu menjelaskan, menurut Amanda lempengan besi yang jatuh menimpa kepalanya, merupakan hal yang misterius karena merupakan insiden yang sangat dadakan.

"Amanda bilang itu karena misterius karena main Jailangkung. Itu pas pegang Jailangkung, ada besi jatuh dan kena kepala gua jadi bocor. Itu pas manggil jailangkung," ucapnya.

Proses syuting tidak dihentikan saat kepala wanita kelahiran London, Inggris, 25 Januari 1986 itu bocor menimpa kepalanya.