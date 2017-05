Duh, Cantiknya Istri Bos TV Kenakan Kerudung Saat Hadiri Acara Buka Puasa Bersama

BANGKAPOS.COM - Liliana Tanoesoedibjo dikenal sebagai istri bos MNC, Hary Tanoesoedibjo.

Selain dikenal cantik dan cerdas, Liliana juga dikenal sebagai sosok yang dermawan dan menggelar berbagai acara sosial.

Baru-baru ini melalui akun Instagramnya, Liliana membagikan foto dirinya saat menghadiri sebuah acara buka bersama.

Meski bukan seorang muslim, Liliana sangat menghargai dan membuktikan rasa tolerasinya yang amat tinggi.

Hal itu bisa dilihat dari keterangan fotonya yang ia unggah Selasa malam (30/5/2017).

"Fasting for the body is food for the soul yang artinya Puasa untuk tubuh adalah makanan untuk jiwa," tulis Liliana di keterangan foto yang diunggahnya.

Liliana pun mengenakan kerudung untuk menghormati acara yang dihadirinya itu.

Foto yang diposting Liliana itu pun menuai berbagai pujian dari netizen.

"Love your caption.."

"Ibu cantik sekalii,"