Ernesto Valverde Sudah Sesuai Standar Barcelona

BANGKAPOS.COM -- Barcelona tidak sembarangan menunjuk Ernesto Valverde sebagai pelatih tim utama mulai musim 2017/18.

Ernesto Valverde adalah pelatih yang sesuai dengan standar klub asal Catalan tersebut.

Dalam bukunya Goal: The Ball Doesn't Go in by Chance, Ferran Soriano, CEO Manchester City, memaparkan kriteria-kriteria pelatih Barcelona. Mantan Wakil Presiden Barcelona itu mengatakan Barcelona memiliki delapan kriteria untuk pelatih tim utama.

Ernesto Valverde adalah sosok pelatih yang memenuhi delapan kriteria tersebut. Dia tidak pernah punya hubungan buruk dengan petinggi klub dan pemain. Valverde juga berpengalaman di liga Spanyol dan kompetisi Eropa.



Pria berusia 53 tahun itu juga memiliki pengalaman segudang sebagai pemain dan pelatih. Sewaktu masih jadi pemain, Valverde pernah membela Barcelona pada rentang 1988 hingga 1990.

"Valverde memiliki kemampuan, penilaian, pengetahuan, dan pengalaman. Dia mempromosikan pemain-pemain muda, dan dia punya gaya dan cara bekerja yang sesuai dengan Barcelona. Dia seorang pekerja keras dan dia gemar menggunakan teknologi dalam latihan dan pertandingan-pertandingan," ujar Josep Maria Bartomeu, Presiden Barcelona, di Fcbarcelona.com.

Ernesto Valverde menggantikan Luis Enrique yang meninggalkan Barcelona pada akhir musim 2016/17. Josep Maria Bartomeu menuturkan awalnya Valverde bukan satu-satunya kandidat suksesor Enrique. Barcelona mulai mencari pelatih sejak Luis Enrique mengabarkan Robert Fernandez, Sekretaris Teknis Barcelona, tidak akan memperpanjang kontraknya.

Robert Fernandez kemudian memulai pencarian pelatih. Fernandez berbicara kepada banyak orang dan mempelajari pasar. Menurut Bartomeu, banyak orang yang terlibat dalam pencarian pelatih baru.

"Kami mengenal dia, kami tahu apa yang bisa dia lakukan. Robert menjelaskan dia mencari seorang pelatih yang memiliki profil Barcelona dan tahu gayanya," kata Bartomeu.

Lahir di Viandar de la Vera di Extremadura, namun besar di Vitoria, Basque, Ernesto Valverde memiliki reputasi sebagai pelatih yang menyukai gaya sepak bola menyerang. Di sepanjang karier kepelatihannya, Valverde pernah menerapkan beberapa gaya dan formasi bermain di timnya, namun dia lebih menyukai formasi 4-2-3-1.