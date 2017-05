Kisah Tragis Gary Powers, Pilot U-2 yang Pesawatnya Ditembak Jatuh dan Tertangkap Rusia

BANGKAPOS.COM--Francis Gary Powers, pilot U-2 yang ditembak jatuh oleh rudal SA- 2 Soviet pada 1 Mei 1960 nasibnya sungguh malang.

Walau berhasil menyelamatkan diri dan ditawan, dia malah dianggap sebagai pengecut oleh sebagian rekan dan pimpinannya.

Bahkan, ada yang mencapnya sebagai pengkhianat. Menurut mereka, Gary sebaiknya bunuh diri saja sehingga tidak mempermalukan megara dan presidennya sendiri.

Cibiran itu tidak terlepas dari situasi yang memojokkan AS, tatkala PM Soviet Nikita Khruschev benar-benar membanting AS dan Presiden Dwight Eisenhower dalam KTT di Paris, Perancis antara AS dengan Uni Soviet.

U-2 Dragon Lady (Angkasa)

Khruschev pintar memainkan kartu penembakan pesawat mata-mata U-2 dan menangkap pilotnya.

Sementara Eisenhower secara terbuka terlanjur membantah semua yang diklaim oleh Khuschev.

Tatkala bukti-bukti dibeberkan, AS pun tak berkutik lagi. Esenhower akhirnya terpaksa mengakui adanya penerbangan gelap tersebut dan berjanji itidak mengulangi demi KTT.

Ketika PM Khruschev juga menuntut AS meminta maaf, Eisenhower tak tahan lagi dan memilih pulang ke Washington.

KTT untuk mencari perdamaian dalam koeksistensi antara Blok Barat dengan Blok Timur pun berantakan, gagal gara-gara sebuah U-2.

Dunia ikut tersentak dengan terungkapnya operasi U-2 yang begitu dirahasiakan. Akibat kekacauan dan kekalahan AS di KTT Paris itulah, maka kemarahan ditujukan kepada Gary Powers.