Masjid At Taubah Sinar Jaya Dapat Bantuan Beduk dan Uang Rp 20 Juta

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Bangka Tarmizi Saat menyumbangkan beduk untuk masjid At Taubah Sinar Jaya Sungailiat, pada Safari Ramadan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/5) di Masjid At Taubah.

Usai menunaikan sholat Ashar berjemaah dengan jemaah masjid At Taubah, sebelum kedatangan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Tarmizi Saat menjawab permohonan bantuan Ketua Masjid At Taubah H Sutrino yakni pembangunan masjid At Taubah yang belum rampung.

Secara spontan Bupati Tarmizi Saat langsung menyampaikan sumbangan bantuan sebesar Rp 20 juta, selain beduk.

“Bantuan ini dapat untuk membeli stang mic yang sudah rusak, serta kebutuhan lainnya untuk masjid,” ujar Tarmizi.

Dijelaskannya, sama dengan beberapa masjid yang sudah diberikan bantuan yakni berupa Beduk, masjid At Taubah juga mendapatkan bantuan beduk.

Bupati Bangka Tarmizi Saat mengajak para jemaah untuk mengisi sisa umur untuk terus meningkatkan ibadah, sehingga dapat meraih surga yang diharapkan semua umat.

Selain itu ia juga mesosialisasikan program Pemkab Bangka di hadapan jemaah masjid At Taubah diantaranya Bumilristi yakni perburuan ibu hamil beresiko tinggi, Bunaktuslah yakni perburuan anak putus sekolah.

Bupati minta kepada masyarakat untuk membantu program Pemkab Bangka yakni dengan memberikan infomrasi bila ditemukan ibu hamil yang beresiko tinggi, serta anak putus sekolah.

Dikatakannya, semuanya akan ditangani secara gratis termasuk anak putus sekolah, akan disekolahkan melalu kejar paket A, B maupun C sesuai dengan tingkat pendidikan yakni hingga tingkat pendidikan SMA sederajat.