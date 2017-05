Mengejutkan, Syahrini Disumpahi Lajang Sampai Tua oleh Netizen, Ternyata Ini Penyebabnya

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rifatun Nadhiroh

BANGKAPOS.COM -- Penyanyi fenomenal Syahrini memang selalu menarik perhatian netizen.

Dari mulai tutur katanya yang kemayu hingga penampilannya yang selalu cetar, Syahrini tak pernah henti menarik komentar netizen.

Baca: Model Jelita ini Buktikan Tak Butuh Kulit Putih untuk Selalu Terlihat Cantik

Selain dikenal sebagai penyanyi yang berpenampilan cetar dan mewah, Syahrini juga dikenal sebagai public figure yang aktif menggunakan media sosial Instagram.

Baru-baru ini melalui akun media sosialnya itu, Syahrini mengunggah sebuah foto menarik dan keterangan foto yang tak kalah mengejutkan.

Baca: Wow, Permainan Baru Pengganti Pokemon Go ini Lebih Seru, Pemainnya Dikeliling Mahluk Aneh

"My Life Cant Be Better Than This, Waking Up This Morning

Single...Nobills To Pay ...No Man To Annoy me...With Million Good Morning Text From All my Side Pieces...

Feel So Relief, Trimakasih Allah Swt Untuk Semua Petunjuk Dan AnugrahMu,