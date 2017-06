Astaga, Wanita Ini Bikin Heboh, Dikira Menginjak-injak Merpati, Ternyata ini yang Terjadi

WANITA asal Jepang ini membuat sesuatu hal yang unik. Keunikannya itu, membuat wanita yang memiliki nama Keiko Ohata menjadi perbincangan dunia maya.

Adapun keunikan yang menjadikan Keiko perhatian orang lantaran sepatu yang digunakannya itu.

Keiko menyulap 'Merpati'menjadi sepatunya. Eits tunggu dulu, merpati tersebut bukan benaran hidup kok.

Semua adalah hasil karya yang dibuat oleh tangan kreatifnya Keiko sendiri lho.

Meski terlihat begitu mirip dengan burung sungguhan, tetapi alas kaki ala burung imut yang dibuat Keiko itu murni hasil kreativitasnya. Seperti dikutip dari hipwee.

via cringeynews.com (hipwee)

Dari tangan wanita berusia 47 tahun tersebut, menjadikan berbagai kreasinya menuai banyak apresiasi dari situs komunitas Do It Yourself (DIY) Jepang yang bernama Nifty.