Gadis-gadis Seksi Foto Narsis, Terlihat Ada Kejanggalan di Belakangnya

BANGKAPOS.COM -- Terkadang, suatu foto bisa menguji kemampuan observasi kita, dan mengajari kita untuk menangguhkan ketidakpercayaan kita, seperti gambar berikut.

Foto ini bisa membuat orang yang melihatnya melongo dan kebingungan.

Sekilas foto ini hanya memberlihatkan empat orang perempuan yang berpose bersama di hari yang cerah biasa.

Semua gadis itu terlihat mengenakan pakaian yang trendi serta tersenyum manis ke arah kamera.

Namun, bukan gadis-gadis itulah yang menjadi sorot perhatian publik.

Melainkan, ada sesuatu yang lebih janggal.

Bisakah kamu menemukannya?

gadis seksi ()

Photobomb janggal (Mirror) ()

Tidak ada kekurangan atau kelebihan tangan atau kaki.

Para gadis tampak tersenyum normal.

Namun yang membingungkan adalah pemandangan di belakang mereka.

Seperti yang terlihat, ada beberapa pria berwajah sama dengan kepala tertunduk di belakang gadis tersebut.

Pria itu tak hanya satu atau dua, melainkan banyak.

Foto tersebut diunggah ke Imgur di mana banyak netizen yang mencoba menebak-nebak dan mencari apa yang janggal.

Akan tetapi, masih banyak saja yang gagal menemukannya.

Satu netizen menulis "I don't get it," sementara yang lain berkata, "Their age?".

Namun, seperti yang diutarakan Mirror, foto tersebut bisa saja hanya editan belaka, bukan pria-pria yang kebetulan berwajah sama berjalan di tengah kota.

Bagaimana menurutmu?

(TribunStyle.com/Tiara Shelavie)