Hasil Sidak, Pedagang di Sungailiat Jual Gula dan Minyak Goreng Diatas Harga HET

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (31/5/2017) lalu melakukan sidak dan razia para pedagang di Pasar Kite Sungailiat yang menjual gula dan minyak goreng diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) .

Ditemukan banyak pedagang menjual gula dan minyak goreng di atas HET.

Padahal HET untuk minyak goreng sebesar Rp 11.000 per liter dijual Rp 12.000 per liter dan gula pasir sebesar Rp 12.500 per kilogram dijual sebesar Rp 13.000 hingga Rp 14.000 perkilogram.

"Iya ada sidak dari disperindag provinsi. Mereka merazia HET untuk minyak goreng dan gula. Misalnya gula harusnya dijual Rp 12.500 per kilo dijual lebih. Mereka bisa kena, ditangkap satgas pangan. Ada juga temuan misalnya minyak goreng harusnya dijual Rp 11.000 ternyata dijual Rp 12.000 alasan pedagang karena mereka ngambilnya tinggi," ungkap Kepala UPT Pasar Sungailiat Ahmad Suherman, Jumat (2/6/2017) di Kantor UPT Pasar Sungailiat.

Untuk itu menurutnya pihak disperindag provinsi akan menemui pihak distributor gula dan minyak goreng yang dijual oleh pedagang di Pasar Kite Sungailiat agar para pedagang bisa menjual sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.

"Distributornya yang harus ditekan. Kemarin di provinsi tanya siapa distributornya. Distributor itu akan ditekan mereka, jangan sampai harganya bisa lebih dari HET," jelas Suherman

Diakuinya untuk di Pasar Kite Sungailiat juga harga daging ayam yang mahal. Alasannya dari