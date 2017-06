Ini Alasan Deddy Corbuzier Tinggalkan Dunia Sulap

BANGKAPOS.COM - Deddy Corbuzier mengungkap alasan ia meninggalkan dunia sulap dalam dalam video bertajuk " Demian Aditya American Got Talent menurut Deddy Corbuzier" yang ia unggah di kanal YouTube-nya, Rabu (31/5/2017).

"Tidak ada harapan bagi pesulap Indonesia," kata Deddy.

Menurut Deddy, banyak sekali pesulap berbakat di Indonesia. Namun setiap kali ada pesulap berkarya, selalu ada yang mencemooh dan melontarkan omongan bernada nyinyir.

"Lalu pertanyaan saya cuma satu, eh kalian mau jadi apa? All you can do is just comment negative?" ujar Deddy.

"You know what, salah satu alasan saya berhenti main sulap adalah karena itu. Because there is no hope for Indonesian magician," lanjut ayah satu anak itu.

Baca: Inilah Kejanggalan Aksi Demian di Americas Got Talent

Deddy kemudian menceritakan tentang pengalamannya membuat ajang pencarian bakat The Master.

"Ada yang masuk ada yang tidak. Dan ketika tidak masuk dibilang yang masuk bayar saya. Ketika kalah dibilang yang menang bayar saya," tutur Deddy.

Akhirnya ia pun membuat acara lain. Ia malah dituduh tidak memberi kesempatan pada pesulap-pesulap lain.

"Dibilang bahwa saya membuat itu untuk diri saya sendiri," kata Deddy.