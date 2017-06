Inilah Kejanggalan Aksi Demian di America's Got Talent

BANGKAPOS.COM - Aksi Demian Aditya di panggung America's Got Talent 2017 cukup membuat publik tercengang.

Tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang bangga, tetapi warga dunia pun merasa takjub terhadap aksi Demian tersebut.

Dewan juri pencarian bakat di Amerika Serikat ini pun dibuat melongo tak percaya akan aksi yang ditunjukkan Demian tersebut.



Namun, ada kejanggalan yang dikatakan Demian menjelang melakukan aksinya tersebut.

Saat itu, para dewan juri yang terdiri dari Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B, dan Howie Mandel memberikan pertanyaan seputar identitas Demian.

Tidak hanya itu, mereka juga menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Damien dalam ajang pencarian bakat tersebut.

Namun, saat ditanya oleh Howie Mandel tentang keluarganya, ada kejanggalan dalam jawaban Demian.

"You have family?" tanya Howie.

"My wife is watching from the side and probably it's not gonna look because you always afraid about everything yeah," jawab Demian.

"Your wife is very beautiful and your children?" tanya Howie.