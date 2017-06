Begini Pose Ririn Ekawati Saat Kenakan Hijab Ketat Sampai-sampai Lekuk Tubuh Kelihatan

BANGKAPOS.COM - Momen Ramadan tak hanya dimanfaatkan untuk memupuk pahala dan meningkatkan iman.

Tapi juga digunakan pula untuk ladang mencari rezeki.

Setidaknya itulah yang dilakukan penyanyi cantik Ashanty.

Sukses dengan bisnis kosmetik, di Bulan Ramadan ini ia juga mengeluarkan produk hijab hasil kerja samanya dengan desainer asal Negeri Jiran, Malaysia.

Hijab yang diberi nama Ashanty X Jovian ini merupakan produk premium dan hanya dibuat terbatas.

Tak heran jika harga yang dibandrol untuk selembar hijab tersebut tergolong agak mahal.

Berbisnis hijab, Ashanty pun getol melakukan promosi lewat akun Instagram-nya.

Baru-baru ini, ia bahkan menggandeng tiga sahabatnya yaitu Nindy Ayunda, Ririn Ekawati dan Rini Yulianti untuk mempromosikan produknya tersebut.

Bersama ketiga sahabatnya itu, Ashanty tampil islami dalam balutan busana Muslim karya Dini Pratiwira dan tentu saja hijab dari Ashanty X Jovian.

"Had a fun time today with these beauties

All outfits: @dinipratiwiira

All scarves(hijab): @ashantyxjovian

Fashion Stylist: @erichalamin."