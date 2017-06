Single Terbaru Milik Julia Michaels yang Berjudul 'Uh Huh' Buat Kita Jadi Lucu, dan Super Seksi

BANGKAPOS.COM -- Lama tak menghasilkan karya, Julia Michaels kembali.

Sekarang dia datang dengan potensi lain.

Penyanyi yang juga penulis lagu ini merilis single berjudul Uh Huh.

Lagu cinta ini bercerita tentang bagaimana orang yang sedang jatuh cinta menjadi gila karena memiliki sosok spesial.

"It's electric how my lipstick makes its own way right into your kiss / It's pathetic how we both get kinda fucked up," bunyi penggalan liriknya di bagian awal lagu.

Lagu ini sama sekali nggak monoton.

Di pertengahan lagu, Michaels membawa kita ke chorus yang terang, lucu, dan super seksi.

"Uh-huh! I think you're movin' in too close / But I think that it's my body wanting it the most, like uh-huh!"

Lagu ini diprediksi akan membuat Michaels kembali bersinar.

Warna baru dari musik yang ditawarkan boleh jadi menggugah selera para penikmat musik.

Simak audionya di sini!

(TribunStyle.com/Yohanes Endra Kristianto)