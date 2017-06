Orang Terkaya Perusahaan Teknologi Dunia Hartanya Tembus Rp 1.000 Triliun

BANGKAPOS.COM -- Perusahaan teknologi memang memegang peranan sangat penting saat ini.

Segala hal yang kamu butuhkan pasti berbasis teknologi dan dikembangkan oleh para perusahaan tersebut.

Beberapa perusahaan teknologi kondang pasti sudah kamu tahu dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup kamu.



Sebut saja Facebook, Google, Apple dan Microsft.

Dari daftar 100 merek paling berpengaruh yang dikeluarkan oleh Majalah Forbes mengungkap beberapa perusahaan teknologi yang punya nilai ekuitas dan popularitas yang tinggi di masyarakat.

Di balik perusahaan itu ternyata ada beberapa miliarder yang mengontrolnya.

Saking kayanya, beberapa dari mereka punya harta dengan nilai fantastis, yakni di atas US$ 70 miliar atau lebih dari Rp 900 triliun, seperti Jeff Bezos pemilik Amazon.

Bahkan sampai Rp1.000 triliun seperti harta milik pendiri Microsoft, Bill Gates.

Berikut miliarder-miliarder di balik perusahaan teknologi terkenal dunia, seperti dilaporkan Forbes, Kamis (4/5/2017):

1. Apple

Laurene Powell Jobs (US$ 20 miliar)

2. Google

Larry Page (US$ 40,7 miliar)

Sergey Brin (US$ 39,8 miliar)

Eric Schmidt (US$ 11,1 miliar)

Andreas von Bechtolsheim (US$ 4,5 miliar)

David Cheriton (US$ 4,2 miliar)

Kavitark Ram Shiram (US$ 2 miliar)

3. Microsoft

Bill Gates (US$ 86 miliar)

Steve Ballmer (US$30 miliar)

Paul Allen (US$ 19,9 miliar)