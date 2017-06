Siapa Sih Duda Kaya Asal Malaysia Kekasih Laudya Cynthia Bella?

BANGKAPOS.COM - Artis Laudya Cynthia Bella alias Bella tiba-tiba dikabarkan sudah punya pacar baru.

Lelaki yang santer dikabarkan sedang dekat dengan Bella adalah seorang pria bernama Engku Emran.

Dalam laman Instagramnya, Bella sudah beberapa kali menyebutkan inisial ‘E’ dalam caption maupun di kolom komentar media sosial milik Engku.

“Im blessed and thank u Allah for Every day, Everything, and E (emoticon hati),” tulis Bella dalam Instagramnya.

“Yaaaayyy congrats abang E,” tulis Bella dalam kolom komentar media sosial milik Engku Emran.

Jadi, siapa sih Engku Emran ini? Simak beberapa fakta menariknya yuk!

1. Nama Lengkap

Pria asal Malaysia bernama Engku Emran ini tiba-tiba dikabarkan dekat dengan Laudya Cynthia Bella.

Lelaki yang dikabarkan dekat dengan Laudya Cynthia Bella bernama Engku Emran.

Nama lengkap pria tersebut adalah Engku Emran Engku Zainal Abidin.