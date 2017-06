Sosok Duda yang Kabarnya Dekat dengan Laudya Cynthia Bella

BANGKAPOS.COM - Setelah mengadakan acara pertemuan keluarga dengan keluarga sang kekasih Afif Kalla.

Diketahui hubungan antara Afif Kalla dan Laudya Cynthia Bella malah kandas.

Kandasnya hubungan keduanya diketahui dari saling unfollow-nya akun Instagram dua mantan kekasih ini.

Setelah dikabarkan putus, beredar foto keponakan wakil presiden Jusuf Kalla ini tengah bersama wanita lain.

Hal ini pun disebut-sebut sebagai alasan keduanya memilih berpisah.

Move on dan melupakan mantan kekasihnya Afif Kalla, kini Laudya Cynthia Bella kabarnya telah menemukan dambaan hati.

Melalui akun Instagramnya, Bella menuliskan inisial nama kekasih barunya.

"Im blessed and thank i Allah for Every day, Everything, and E." tulis Bella.