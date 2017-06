Astaga, Bercerai dengan Brad Pitt, Ternyata Angelina Jolie Kini Hadapi Masalah Keuangan

KEHIDUPAN aktris Angelina Jolie pascaperceraian dengan aktor Brad Pitt dikabarkan memberi pengaruh besar.

Selain harus membesarkan enam orang anaknya sendiri, aktor itu dikatakan sedang mengalami masalah keuangan.

Seperti dikutip Aceshowbiz, Angelina ingin kembali aktif di bidang akting.

Menurut sumber, dia juga menyesal telah menolak tawaran film Murder on the Orient Expres.

"Dia mengeluarkan banyak uang untuk membiayai proses perceraiannya dan dia juga tidak banyak penyimpanan melalui pendapatanya sebagai direktur. Jadi dia ingin kembali menjadi aktor sebelum penawaran berkurang, "ujarnya Seperti dikutip Aceshowbiz, sebagaimana yang juga dikutip dari utaranes.

Dalam perkembangan lain, Angelina Jolie baru saja selesai dengan proyek Netflix berjudul First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers.

Melalui film ini, dia tidak hanya sebagai seorang direktur, bahkan penulis script untuk naskah tersebut.