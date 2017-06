Balasan Surat Ahok untuk Anak 12 Tahun Bikin Heboh, Pengacara: Benar Itu Tulisan Ahok

BANGKAPOS.COM -- Seorang anak perempuan berusia 12 tahun bernama Allegra Freya Berlinawan menulis surat pemberi semangat kepada Basuki Tjahaja Purnama yang saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok.

Baca: Gara-gara Cium Perempuan Ini, David Beckham Dikecam Penggemarnya

Yang membahagiakan anak perempuan itu adalah, suratnya dibalas oleh Basuki, atau yang akrab disapa Ahok.

Surat itu pun diunggah oleh pemilik akun Instagram Wimberlinawan, yang kemudian tersebar di media sosial.

Baca: Kisahnya Bikin Banjir Air Mata, Jelang Pernikahan Pria Ini Mengaku Mencintai Wanita Lain

Dari foto yang tersebar, surat Allegra terlihat menarik dengan tulisan tangan dan ada gambar lilin.

Beberapa kata di surat tersebut diberi warna.

"Good People Are Like Candles. They Burn Themselves Up To Give Others Light."

Baca: Beginilah Penampakan Maria Ozawa Saat di Meksiko, dari Bikin Panas Dingin hingga Dibilang Gendutan

Twitter @aryprasetyo85 ()

Ahok membalas surat tersebut dalam selembar kertas bertinta biru.