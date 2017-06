Mutiara Ramadan: Agama dan Kekerasan

Prof Dr KomaruddinHidayat

Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah

BANGKAPOS.COM - Sering muncul opini agama menjadi sumber keresahan dan kekerasan di berbagai belahan dunia. Betulkah demikian?

Karen Amstrong, seorang yang sekarang paling aktif melakukan kajian sejarah agama-agama dan sangat produktif menulis buku tebal-tebal, secara tegas menyatakan, "Tidak!"

Ini bisa dibaca dalam karyanya Fields of Blood: Religion and the History of Violence (2014), yang sudah dialihbahasakan dan diterbitkan oleh Mizan (2016).

Menurut sejarawan, setiap peperangan melibatkan banyak faktor di dalamnya, yaitu faktor sosial, materiel, dan ideologis yang saling berhubungan.

Dari semua itu alasan utamanya adalah berebut sumber daya yang langka.

Begitupun terorisme, tak bisa disederhanakan sebagai kekerasan agama, meskipun sentimen agama terlibat di dalamnya.

Adalah mereka yang sudah terbentuk alam pikirnya dengan paham sekuler yang antiagama, sehingga agama lalu dijadikan kambing hitam, lalu dilepaskan ke padang gurun politik.

Mereka mengklaim monoteisme sangat tidak toleran dan agama tak mengenal kompromi.

Mereka lupa, perang dunia yang menciptakan trauma sejarah itu tidak dipicu oleh agama.