Mobil Listrik Canggih Ini Seharga Rp 2,65 Miliar

BANGKAPOS.COM - Tesla merupakan produsen otomotif yang fokus mengembangkan mobil listrik.

Merek asal Amerika Serikat (AS) itu pun menjadi populer, karena produk hasil produksinya berhasil diterima dengan baik oleh masyarakat dunia.

Bahkan, Indonesia menjadi bagian negara yang ikut menjual mobil listrik karya Elon Musk itu.

Usai Model S, kini Prestige Image Motorcars sebagai salah satu importir umum kembali meluncurkan Model X.

Sport Utility Vehicle (SUV) bertenaga listrik itu dijual 200.000 dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 2,65 miliar, dengan status off the road.

"Itu harga awal, karena bisa dibeli berdasarkan keinginan konsumen. Misalnya, pilih pelek, interior, hingga warna sendiri sesuai selera. Jadi tidak ada batas maksimalnya," kata Presiden Direktur Prestige Image Motorcars Rudy Salim di Showroom Prestige, Jakarta Utara, Selasa (6/6/2017).

Menurut Rudy, Model X ini merupakan SUV listrik pertama di Indonesia. Bahkan, karena bertenaga listrik maka sangat ramah lingkungan, sekaligus punya performa terbaik.

"Mobi listrik di Indonesia memang belum begitu populer, tetapi kami akan terus coba mengedukasi masyarakat. Tetapi, ke depan diharapkan pajaknya bisa lebih murah," kata dia.

Selain ramah lingkungan, mobil listrik asal Amerika Serikat (AS) itu dibekali teknologi inovasi terbaru dan termutakhir.

Model X (otomania.com)

Tesla X ()

Bahkan, diklaim sebagai SUV paling aman, karena memiliki standar keamanan tinggi dibandingkan SUV lainnya yang bermesin konvesional. Terdapat delapan kamera surround, sehingga memungkinkan pengelihatan 360 derajat di sekitar kendaraan, dan punya 12 sensor ultrasonik.