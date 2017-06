Zlatan Ibrahimovic yang Cedera Bakal Dilepas MU

BANGKAPOS.COM, MANCHESTER - Manchester United dikabarkan akan melepas penyerang mereka, Zlatan Ibrahimovic.

Alhasil, sang bomber veteran bisa jadi akan hengkang dari klub tersebut pada bursa transfer musim panas.

Kontrak Ibrahimovic habis pada akhir musim 2016-2017. Situs Sky Sports mengklaim kalau nama penyerang asal Swedia itu akan masuk pada daftar pemain yang akan dilepas oleh Setan Merah.



Cedera yang menimpa Ibrahimovic disinyalir menjadi penyebab Man United ogah memintanya bertahan.

Ibrahimovic mengalami cedera ligamen sejak akhir April lalu. Sebelumnya, eks penyerang FC Barcelona tersebut tampil 46 kali dan menyumbang 28 gol.

Penyerang berusia 35 tahun tersebut sudah menjalani operasi, tetapi dia kemungkinan baru bisa kembali pada 2018.

Hal itu yang membuat manajemen Setan Merah berpikir dua kali untuk memperpanjang masa kerja Ibrahimovic.

Padahal, sebelum cedera tersebut, Ibrahimovic pernah menyiratkan bahwa dia siap bertahan semusim lagi di Old Trafford jika diminta.

Selain itu, jika melepas Ibrahimovic, Man United bisa mendapat keringanan di aspek gaji pemain. Sebuah publikasi berjudul Football Leaks: The Dirty Business of Football mengklaim bahwa Ibrahimovic mendapat gaji 19 juta pounds per tahun alias Rp 327 miliar.

Hingga saat ini, Manchester United dan Ibrahimovic belum berkomentar tentang rumor yang beredar.