Curhatan Luna Maya Disamping Jenazah Julia Perez di Dalam Mobil

BANGKAPOS.COM, JAKARTA, - Artis peran yang juga presenter, Luna Maya, turut mengantarkan jenazah sahabatnya, Julia Perez, ke rumah duka di Raffles, Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (10/6/2017).

Saat berada di dalam mobil jenazah Jupe, Luna mencurahkan isi hatinya.

Hal itu ia ungkapkan di akun Instagram miliknya.

Luna mengunggah fotonya bersama Jupe yang tengah terbaring lemah di rumah sakit.

Di kolom keterangan, pemain Cinta Silver itu menuliskan, "My Dear @juliaperrezz hari ini aku nganter km ke rumah peristirahatan terakhir km, di mobil jenazah aku mikir, mikir betapa kuat nya km, kamu hebat pe!," tulisnya.

Ia juga mengungkapkan kesedihannya. Namun, Luna mengaku ikhlas melepaskan kepergian Jupe.

"Aku sedih tapi di satu sisi iklas Karena mungkin menurut Allah udah saat nya km pulang. Berakhir sudah penderitaan km. Kita di sini bakal kangen ketawa km, canda km, curhatan km. You Will be missed jupe," imbuhnya.

