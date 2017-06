Nikita Mirzani Ucap Kata Ini 'Love You' Saat Dengar Jupe Meninggal Dunia

BANGKAPOS.COM- Lewat akun instagramnya, Nikita Mirzani ungkapkan kesedihan atas meninggalnya Julia Perez.

Seperti diberitakan, Jupe meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat (10/6/2017).

Jupe meningal dunia akibat serangan kanker serviks yang sudh masuk stadium 4.

Selama 5 bulan, Jupe berjuang melawan penyakit tersebut.

Nikita Mirzani unggah foto bersama almarhumah Jupe.

dalam foto itu, Nikita Mirzani menggunakan dress warna putih sedangkan Jupe mengenakan baju bermotif doreng.

Caption foto pada unggahan itu, bikin merinding.

'Hearing this very bad news that you already gone is tearing me apart!

I love you always and forever, you know that Kak jupe .

I know you're in a better place now. May your soul rest in peace, it is just not a good bye but till we meet again. Love you.