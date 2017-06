Tipe Cowok yang Cuek, Bikin Cewek-cewek Penasaran

BANGKAPOS.COM -- Saat sedang naksir seorang wanita, pria biasanya akan berusaha keras merebut perhatiannya.

Mulai dari menanyakan kabar lewat aplikasi pesan, mengantarkan pulang, atau memberi mention di media sosial, rajin dilakukan saat PDKT (pendekatan).

Sayangnya, usaha-usaha tersebut seringkali tidak mempan.

Terus-menerus berusaha mendekatinya justru bisa membuat calon kekasih kesal.

Bukan karena cinta bertepuk sebelah tangan, tapi ia merasa jengah dengan sikap posesif.

Menurut penelitian terbaru, meski kita perlu menunjukkan perhatian pada wanita yang ditaksir, tapi jangan berlebihan.

Justru sikap sedikit cuek akan membuat mereka penasaran.

Dalam studi yang dilakukan oleh tim dari Norway's University of Science and Technology dan University of New Mexico, diketahui bahwa hormon oksitosin yang berpengaruh besar pada hubungan antar manusia, justru akan lebih banyak dilepaskan otak saat seseorang merasa hubungannya agak renggang.

Oksitosin merupakan hormon yang berperan dalam interkasi sosial, reproduksi seksual, dan juga proses kelahiran.

Fungsi hormon ini sangat kompleks sebenarnya, namun bisa membuat ikatan lebih kuat.

"Dari penelitian kami diketahui bahwa oksitosin akan meningkat saat seseorang merasa terlibat lebih dalam di sebuah hubungan, tapi juga saat keterlibatannya rendah," kata tim itu dalam laporannya.

Jika diterjemahkan dalam konteks PDKT, maka saat seseorang merasa pasangannya sedikit cuek, terlihat tidak terlalu tertarik pada hubungannya, maka kadar hormon ini akan meningkat.

Dengan demikian, ia pun akan berusaha melakukan upaya untuk mendapatkan perhatian kita. (Askmen)

Penulis: Lusia Kus Anna

Artikel ini sudah dimuat di www.kompas.com dengan judul: Pria yang Agak Cuek Justru Bikin Wanita Penasaran