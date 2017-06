Tyson Menjelma Jadi Petinju Kejam Setelah Dilatih Orang Ini

BANGKAPOS.COM, NEW YORK - Mike Tyson menjadi malapetaka di divisi kelas berat selama kariernya di dunia tinju.

Tyson lahir sebagai juara termuda kelas berat pada usia 20 tahun.

Tapi jalan kekejamannya di atas ring baru dimulai setelah bekerja sama dengan pelatih legendaris Cus D'Amato.

Bukan hanya itu, Tyson mulai berubah menjadi sosiopat sejak berlatih dengan D'Amanto.

Hubungan keduanya terungkap dalam buku baru yang ditulis Tyson, "Lessons I’ve Learned From The Man Who Made Me A Champion."

Di dalam buku itu, Tyson membeberkan bagaimana D'Amator menjadi mativator yang membantunya menyalurkan kekejaman yang alami dari kehidupan di jalanan Brooklyn, New York, hingga ke atas ring.

Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku itu adalah pidato D'Amato.

Pidato itu benar-benar melahirkan sifat kejam dalam pertempuran di atas ring.