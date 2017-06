Anggota Polri Diktukba Polri Angkatan 22 Santuni Teman yang Terkena Musibah 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Polisi Angkatan 22 Gelombang Pertama Tahun 2003 Polda Kepulauan Bangka Belitung, selain melakukan buka puasa bersama antar anggota dan keluarga, juga melakukan kegiatan sosial yakni membantu meringankan beban anggotanya.

Menurut Rico, yang bertugas sebagai Kanit Provost Polsek Belinyu, dirinya bersama anggota laoin yang tergabung dalam Angkatan 22 Gelombang Pertama Tahun 2003, baru-baru ini telah membantu anggota polisi lain yang tertimpa musibah.

"Ada teman kita yang terkena musibah, dan atas insiatif kita semua, kita bantu dengan memberikan kaki palsu, dan sekarang ini sudah dilakukan pengukuran di Kota Jogjakarta," ungkap Rico, di sela-sela kegiatan buka puasa dan silahturahmi Diktukba Polri Gelombang I Tahun 2003 Polda Kepulauan Bangka Belitung. Minggu (11/6/17) di Tanjung Pesona Sungailiat.

Dikatakan Rico, selain itu juga, angkatan 22 ini akan memberikan santunan kepada teman yang sedang sakit.

"Ada teman kita, angkatan 22 yang sakit Anton Sinaga, dan kita berinisiatif untuk membantu meringankan bebannya," kata Rico melalui rilisnya.

Selain itu lanjut Rico, mereka melakukan kegiatan lainnya yang sifatnya sosial dan tergabung dalam The First Two Thousand Three (TFTT) Nusantara.

"Jadi itu seluruh angkatan 22 tapi seluruh Indonesia, seperti bakti sosial, penanggulangan bencana alam, anjangsana ke panti asuhan, dan insyaallah kita di Bangka Belitung ini akan mengikuti dan memprogramkannya lebih lebih matang sehingga menyentuh langsung ke masyarakat," ungkapnya.

Ke depan Rico juga berharap, kegiatan angkatan 22 ini selain sifatnya internal, juga bisa memberikan output ke eksternal juga.

"Jadi bukan hanya untuk kita saja, namun nanti kita harapkan bisa melakukan kegiatan yang lebih luas lagi, yang bersifat sosial dan menyentuh ke lapisan masyarakat juga," harapnya.