Semester Depan PAUD Pangkalpinang Mulai Terapkan Lima Hari Belajar

Kepala Bidang Pembinaan Paud dan pendidikan non formal (PNF) Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Jeanny Anepta

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisil Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Mulai tahun ajaran baru Juli 2017, pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Pangkalpinang dari enam hari akan berubah menjadi lima hari belajar.

Penerapan ini tertuang dari Permendikbud standar nasional pendidikan anak usia dini Nomor 146 tahun 2014 dan Permendikbud kurikulum pendidikan anak usia dini nomor 137 tahun 2013.

Kepala Bidang Pembinaan Paud dan pendidikan non formal (PNF) Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Jeanny Anepta menuturkan perubahan belajar lima hari ini sudah disosialisasikan dan disetujui oleh sembilan puluh delapan lembaga PAUD yang tersebar di Kota Pangkalpinang.

Pasalnya jumlah lama belajar untuk kelompok anak usia 0-2 tahun selama dua jam per minggu. Sedangkan usia 2-4 tahun lama belajar selama enam jam per minggu. Kelompok usia 4-6 tahun lama belajar paling sedikit selama lima belas jam per minggu

"Sehingga kalau enam hari belajar dijadikan lima hari maka masih memenuhi target minimal bahkan lebih. Total selama 17,5 jam per minggu dari target minimal 15 jam per minggu," ujar Jeany saat ditemui Bangka Pos, Senin (12/6).

Sebelum diterapkan di ajaran baru semester depan, pasalnya lima puluh persen lembaga pendidikan PAUD di Pangkalpinang sudah menerapkan lima hari belajar mulai senin hingga jumat.

Menurut Jeany, lima hari belajar yang diterapkan serentak di Kota Pangkalpinang akan memberi banyak manfaat kepada orang tua yang memiliki waktu interaksi lebih banyak dengan anak-anaknya.(*)