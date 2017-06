Nikita Mirzani Lebih Suka Pacar Bule Daripada Pria Lokal, Ini Alasannya

BANGKAPOS.COM--Artis peran Nikita Mirzani (31) mengaku lebih suka menjalin hubungan asmara dengan pria bule daripada dengan lelaki Indonesia.

Diketahui, kekasih Nikita sekarang bernama Paulo dan berasal dari Italia.

Ibu dua anak ini memiliki alasan mengapa ia lebih tertarik kepada lelaki bule.

"Kenapa selalu bule? Karena, bule romantis," kata Nikita lalu tersenyum, sesudah menjadi bintang tamu sebuah acara di Studio TransTV, Mampang, Jakarta Selatan, pada Senin (12/6/2017) sore.

Ia mengatakan pula bahwa, sebagai anak perempuan satu-satunya dalam keluarganya, ia suka diperhatikan dan dimanja.

"Kalau bule tuh, dia bisa ngasih perhatian lebih. Romantisnya itu beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia tuh kan straight to the point gitu, kalau orang bule kan enggak, ada intro dulu," ucap Nikita lalu tertawa.

Karena itu, ia tak pernah merasa kapok berpacaran atau menikah dengan pria bule, kendati sudah bercerai dari lelaki keturunan Irak, Sajad Ukra.

Ia lalu bercerita tentang Paulo.

"Kalau ini bule asli. Bukan bule ketimur-timuran kayak kemarin. Yang kemarin salah bule, he he he," ujarnya.

"Ini bener-bener enggak ada campuran, pure bule, jadi otaknya nyambung sama Niki," ujarnya lagi.