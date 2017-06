Millendaru Nggak Tobat Juga, Malah Bikin Lagi Video Beginian

BANGKAPOS.COM - Beberapa saat lalu, video Ashanty yang menegur dan meminta keponakannya, Millen, untuk berpenampilan layaknya laki-laki menjadi viral.

Dalam video tersebut, Millen berjanji kepada Ashanty kalau dirinya akan tobat dan kembali berpenampilan sebagai laki-laki.

Tapi kemarin (14/6/2017), Millen mengunggah video di YouTube channelnya.

Videonya itu mengusung tema 'Make Up Tutorial For Celebrating Eid Al-Fitr By Millen Cyrus".

Jadi dalam video yang berdurasi 10:40 itu memperlihatkan tips dan trik cantik natural ketika Hari Raya nanti.

Video itu kemudian diunggah kembali oleh sebuah akun gosip di Instagram.

Setelah melihat video tersebut, ada netizen yang bertanya-tanya soal janji Millen untuk tobat.

Seperti kata @myzari24, "Katanya mau tobat sma tante ashanty nya. Bhong".

Tapi kebanyakan dari mereka yang merasa gagal sebagai perempuan, karena Millen yang seorang laki-laki jauh lebih jago soal berdandan.

@iniputik: "Lbh pinter dia drpd gw pas lg dandan.. Ngukir alis aja gw bs 10 jam"

@vinocchiooo: "Jago amat make up nya njir gue merasa gagal jadi cewek"

@niluh_wahyu: "Melihat alisnya membuatku gagal sebagai wanita tulen"

@retna.rm: "Mahir mas molen dripda saya yg sejati nya wanita"

(*)

Artikel ini sudah dimuat di Grid.ID dengan judul: Millen Bikin Video Tutorial Make Up, Netizen: Katanya Mau Tobat?