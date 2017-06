Cara Pria Ini Cari Makan Benar-benar Bikin Kesal, Netizen Sampai Begini Dibuatnya

BANGKAPOS.COM - Orang ini butuh seni dan taktik mengemis dengan cara yang baru.

Baru-baru ini, seorang pria muda Malaysia berusia 20-an tahun menjadi terkenal di media sosial karena memiliki keahlian unik, yakni pura-pura pingsan.

Menurut Moretify, pemuda ini secara ajaib akan pingsan di lokasi tertentu untuk menarik perhatian orang yang lewat.

Dia kemudian akan mengubah aktingnya sehebat pemenang piala Oscar dan bertindak seolah dia tidak dapat mengingat namanya atau di mana dia tinggal.

Rupanya, taktiknya berhasil karena beberapa netizen menjadi mangsa strateginya dan memasang pengumuman di Facebook untuk membantu mencari anggota keluarganya.

Inilah yang dikatakan netizens.

Pria pura-pura pingsan (Moretify)

"Anggota keluarga siapa ini? Kulihat dia pingsan di pom bensin BHP di Kepong. Itu terjadi pada pukul 10.30 malam pada tanggal 1 Desember 2016. Dia (diklaim) dari Tanjung Malim. Dia tidak memiliki IC atau uang tunai dengannya," kata seorang netizen.

Dengan modus operandi yang beredar di Facebook, seseorang melihat permainannya dan menunjuk kepada publik.

"Wow, dia masih pingsan sampai hari ini. Tahun lalu, dia pingsan tiga kali di depan saya saat membeli hamburger. Sepertinya dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni pingsan. Keep it up!"

Kata seorang netizen dengan nada sarkastik.