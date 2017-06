Banyak Orang Penasaran, Jupe Bikin Film Terakhir yang Belum Tayang

WARTA KOTA/NUR ICHSAN

Artis Julia Perez meluncurkan album The Best of Julia Perez di KFC Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2016). Album berisi 11 lagu ini berada di bawah label Le Moesiek Revole, pimpinan Maia Estianty dan didukung oleh dua adiknya yang tergabung dalam Duo D' Perez serta menghadirkan 3 lagu sahabat Jupe yaitu Rina Nose dan Denada. WARTA KOTA/NUR ICHSAN