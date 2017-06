Cool Abis, Alas Kaki Setipis Kertas Ini Mampu Lindungi Kakimu di Segala Medan, Bye-bye Sandal Jepit!

Laporan Wartawan TribunTravel.com, Wahyu Vitaarum

BANGKAPOS.COM -- Alas kaki merupakan satu hal yang nggak kalah penting untuk diperhatikan saat traveling.

Alas kaki yang nyaman akan membawamu ke tempat yang bikin kamu happy.

Eits, jangan sampai momen ceriamu ini berubah jadi mimpi buruk, hanya gara-gara alas kaki yang kurang tepat.

Baca: Sempat Heboh, Gerakan Jemaah Masjid Ini Dihujat Habis-habisan, Netizen Pikir Ajaran Sesat, Padahal

The best way, kamu harus jeli menentukan alas kaki yang pas dengan destinasi wisata tersebut.

Atau amannya, kamu harus memilih alas kaki fleksibel dan dapat dipakai dalam segala medan.

Baca: Inilah 11 Lokasi Miterius yang Ada di Bumi, Tak Sembarang Orang Bisa Masuk

Termasuk produk buatan perusahaan Italia, Sol NakeFit ini.

Perusahaan ini merancang sebuah alas kaki dan dapat menahan medan dan kondisi sulit, bahkan dalam kondisi kaki telanjang.