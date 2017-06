Curi Perhatian Umat Muslim, Lindsay Lohan Berbuka Puasa Bareng Maher Zain

BINTANG Hollywood, Lindsay Lohan kembali mencuri perhatian umat muslim.

Meski tidak pernah menyatakan dirinya telah memeluk Islam namun usahanya memperlajari budaya Timur dan agama Islam menjadi perhatian orang banyak.

Hal ini terlihat ketika Lindsay Lohan yang makin cenderung mendalami Islam dengan hadir di acara berbuka puasa bersama penyanyi Islamik, Maher Zain di London kemarin (waktu setempat).

Dewan iftar yang digelar bersamaan dengan proyek One Family Global itu bertema Iftar at The Savoy.

Melalui foto yang diunggah di situs Instagram (IG) resmi @onefamilyglobal, Lindsay terlihat taka hanya hadir sebagai tamu uncangan namun, dia juga berpidato pada tamu lain tentang masalah perdagangan manusia.

Selain itu, melalui sebuah video di Twitter yang direkam oleh salah seorang tamu, menunjukkan bintang film Herbie: Fully Loaded itu membahas tentang masalah perdagangan anak.

"Kita percaya semua anak di dunia layak merasa aman dan dicintai," kata Lindsay.