Ternyata Ruben Onsu yang Mendorong Jupe Berhijab

BANGKAPOS.COM - Julia Perez memang telah tiada. Namun, sejumlah keluarga dan sahabat masih mengenang almarhumah Jupe.

Salah satunya yakni Ruben Onsu.

Ada satu hal yang diungkap Ruben dan mungkin selama ini belum diketahui banyak orang.

Hanya dalam beberapa kesempatan Jupe mengenakan hijab.

Soal mengenakan hijab ini rupanya Rubenlah yang mendorong Jupe untuk berhijab.

Meskipun Ruben berbeda keyakinan dengan Jupe.

Hal itu diungkapkan Ruben dalam postingannya di akun Instagramnya, @ruben_onsu, Sabtu (17/6/2017).

"Saya yg selalu menyarankan untuk menutup aurat nya dan ketika dia ingin menutup aurat nya, dia mau saya yg pertama kasih komentar lalu saya bilang "Lo cantik jupe" trs dia bilang Alhamdulillah, lalu saya bilang, jupe gw non muslim tp gw suka lihat perempuan yg menutup aurat nya, trs jupe jawab kan dari dulu lu yang suruh gw tutup aurat dan pengen lihat sahabat lo berhijab dan skrg gw menutup semua aurat gw dan lo orang pertama yg gw kasih liat trs dia bilang jaga in keluarga gw ya, jagain @anggitheperez marah in dia klo bandel, kayak lo jagain gw ya ben #8haritanpasahabat ,"

Note: ini hanya berbagi cerita persahabatan kami yang sekarang hanyalah kenangan dan menjadi cerita indah kami

tulis Ruben.

Postingan itu pun menuai ribuan komentar netter.