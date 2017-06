Pertamina Siapkan Satgas Pantau Pasokan Dan Distibusi Bahan Bakar di Babel

Laporan Wartawan Bangka Pos Evan Saputra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pada Idul Fitri 1438 H, Pertamina telah menyiapkan Satuan Penugasan (Satgas) yang bekerja memantau pasokan dan distribusi bahan bakar, Senin (19/6/2017).

Area Manager Communication dan Relations Sumbagsel, M Roby Hervindo mengatakan satgas ini telah bekerja pada H-15 hingga H+7 lebaran, termasuk para AMT.

Sementara itu, hingga H-7 Idul Fitri 1438H, Roby menambahkan, realisasi konsumsi bahan bakar di wilayah Bangka dan Belitung masih relatif normal, belum ada lonjakan yang signifikan.

"Konsumsi bahan bakar wilayah Bangka dan Belitung untuk premium masih berada dikisaran 660 KL per hari, pertalite 388 KL per hari, serta pertamax 56 KL per hari. Namun, Pertamina sudah menyiapkan tambahan pasokan sebanyak 10 persen dari rata-rata harian konsumsi normal selama ini," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Head of Operation PT Elnusa Petrofin, Egi Setiadi yang bertugas memimpin para AMT di Terminal Bahan Bakar Minyak (OH TBBM) Pangkal Balam.

"Kami para AMT siap menyukseskan satgas lebaran 2017," tegas Egi.

Di wilayah Bangka Pertamina juga sudah menyiapkan 3 SPBU yang beroperasi 24 jam, diantaranya SPBU 23.331.11 dekat Pelabuhan Pangkal Balam, SPBU 24.331.67 di Perbatasan Bangka Tengah dan Pangkal Pinang, serta SPBU 24.331.115 Jalan Koba Bangka Tengah.(*)