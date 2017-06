Warga di Kecamatan Kelapa Bayar Zakat

Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Umat muslim di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, mulai Senin (19/6/2017) malam ini, sudah mulai membayar zakat fitrah.

Seperti di Musholla An Nur Kelurahan Kelapa, Senin malam ini sudah menerima zakat.

Panitia Penerimaan Zakat Fitrah di Musholla An Nur Yadi mengatakan, zakat fitrah tahun ini sesuai keputusannya dari Bazda Kabupaten Bangka Barat senilai Rp 30 ribu per jiwa, jika dibayarkan dengan beras, masing-masing 2,5 kg per jiwa.

"Pembayaran zakat ini akan dilaksanakan sampai Kamis malam nantu, Jumatnya sudah dikumpulkan di masjid induk ((Masjid Shirothol Mustaqim Kelapa), untuk dibagikan ke yang berhak menerima," kata Yadi kepada bangkapos.com Senin (19/6/2017).

Yadi menambahkan, yang bayar zakat di Musholla An Nur, berdasarkan data tahun lalu, ada 144 KK, dari RT 6, sebagian RT 5 dan 7.