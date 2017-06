Heboh, Penampakan Burung 'Ababil' Hewan dalam Sejarah Nabi yang Hancurkan Pasukan Gajah Jadi Viral

BANGKAPOS.COM -- Sebuah gambar mirip burung "Ababil" viral di media sosial.

Gambar ini menyebar dan diunggah oleh sejumlah akun.

Satu di anataranya akun bernama Idris @7signxx memposting gambar itu.

Baca: 5 Selebriti Hollywood Ini Ternyata Pernah Lolos dari Kematian

Akun itu memposting pada 17 Juni 2016.

Dalam postingan tampak burung berwarna gelap.

Sekilas burung itu tidak berukuran besar.

Baca: Sebut Ilegal, Kapitra Surati Presiden Jokowi Agar Kasus Rizieq Dihentikan, Kapolda: Bisa Asal . . .

Tampak bisa dipegang dengan satu tangan saja.

Berikut kutipan yang ada di dalam keterangan foto.

For those who haven't seen it before, meet Ababeel.

Baca: Ayu Ting Ting Akhirnya Blak-blakan Soal Tudingan Nikah Siri dengan Raffi Ahmad, Ini Jawabannya

Postingan ini sudah dibagikan lebih dari 9.900 kali.

Juga mendapatkan 4.900 likes dari netizen.

Sejumlah netizen lainnya memilih untuk berkomentar.

Mereka tidak percaya kalau itu adalah burung Ababil yang ada di dalam Sejarah Nabi.

Baca: Bikin Pangling, Artis ini Dulu Jadi Mak Lampir, Begini Kehidupannya Sekarang, No 7 Nggak Nyangka

Roberto‏ @fazril___ 9h9: Are you serious that this is Abebeel bird?

@yeaykaaa Jun 18: Serious ahh ni burung ababeel

Baca: Astaga, Lagi Antar Minuman ke Ruangan, Dada dan Bokong Wanita Ini Malah Dipegang Pria Berseragam

(TribunStyle.com/Suut Amdani)