Mulai Besok, Taksi Bandara Depati Amir Terapkan Sistem FIFO

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Mulai besok 21 Juni 2017 Bandara Depati Amir Pangkalpinang akan mengoperasikan sistem baru yang mengatur operasional taksi dari berbagai perusahaan.

Pemesanan taksi dipastikan mengggunakan sistem first in first out (FIFO) dengan komposisi 1 taksi Blue Bird, 3 taksi Koperasi Bintang Kejora dan 1 taksi Ganesha.

Sistem FIFO ini disepakati oleh perwakilan Koperasi Bintang Kejora dan Blue Bird saat pertemuan bersama Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Kepala Dinas Perhubungan Babel Sarjulianto.

"Jadi semua kendaraan di atas itu ada lima kendaraan taksi yang lain tidak boleh naik dan hanya ada 1 counter taksi. Jadi setelah beli voucher maka mereka menuju antrian taksi pertama, begitu satu pergi taksi lain masuk sesuai urutan," jelas Sarjulianto usai rapat di ruang pertemuan Kantor Gubernur Babel, Selasa (20/6).

Ia pun menuturkan bahwa mulai besok masing-masing taksi memiliki logo perusahaan dan logo bandara. Taksi yang sudah dilengkapi logo merupakan taksi yang sudah mengikuti uji kendaraan dari dinas perhubungan.

Diketahui taksi yang dapat beroperasi mulai besok sebanyak 25 unit taksi dari Blue Bird, 20 unit taksi dari Ganesha dan 80 unit taksi dari Koperasi Bintang Kejora.

Sampai saat ini baru 110 kendaraan dari koperasi Bintang Kejora dan Ganesha yang sudah melewati tahap pengujian dinas perhubungan.

Menyikapi taksi dari koperasi yang khawatir bersaing dengan Blue Bird, Sarjulianto berangkapan semua memiliki kesempatan mendapat penumpang.

Bahkan koperasi bintang kejora memiliki komposisi yang lebih banyak menjaring penumpang dibading perusahaan taksi yang lain.(*)