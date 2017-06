Soal Taksi di Bandara Depati Amir, Angkasa Pura II Akan Terapkan Sistem FIFO

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Jelang sehari penerapan sistem first in first out (FIFO) di Bandara Depati Amir, Selasa (20/6) belum tampak persiapan dari Angkasa Pura II.

Adapun konter tiket taksi yang direncanakan diakomodir menjadi satu konter masih belum diatur jelang besok diberlakukannya sistem FIFO.

Di Bandara Depati Amir masih tampak empat counter dari masing-masing perusahaan taksi dan bus antar daerah sebanyak empat counter.

General Manager PT. Angkasa Pura II Bandara Depati Amir Dwi Ananda Wicaksana menuturkan sistem FIFO akan dilakukan secara pararel termasuk menerapkan 1 konter untuk 3 perusahaan taksi.

Diketahui berdasarkan kesepakatan mulai besok masing-masing perusahaan taksi beroperasi di bandara Depati Amir dengan komposisi 1 taksi Blue Bird, 3 taksi Koperasi Bintang Kejora dan 1 taksi Ganesha.

"Kita lihat dulu besok perkembangannya, sebenarnya kunci FIFO ini ada di petugas counter agar petugasnya netral. Sehingga saat kasih voucher penumpang gak ada tendesinya lebih condong ke perusahaan taksi mana," ujar Dwi saat dihubungi Bangka Pos

Menurutnya, sistem aturan 1 konter masih dipikirkan sembari melihat perkembangan sistem FIFO untuk 3 perusahaan taksi yang berminat beroperasi di bandara.

"Tentunya saat ini petugas counter masing-masing (dari tiap perusahaan taksi) akan perlu waktu pengaturan kerja karena ini juga berkaitan dengan daya serap tenaga kerja dari empat counter berubah menjadi counter terpadu," tambahnya

Dwi menegaskan sistem FIFO taksi yang beroperasional di Bandara Depati Amir ini tak akan mengubah banyak situasi bandara.

Sesuai tupoksi AP II guna mengatur ketertiban operasional di bandara, pihaknya hanya mengizinkan komposisi 5 unit taksi yang sudah disepakati dalam rapat bersama Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman yang beroperasi di bandara.

Sisa taksi dari tiga perusahaan ini akan mengendap di parkir bawah dengan komposisi 5 unit taksi Blue Bird, 5 unit taksi Koperasi Bintang Kejora dan 3 unit taksi Ganesha.