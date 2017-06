Syahrini Tiba-tiba Sebal Sama Kim Kardashian, Ternyata Gara-gara Hal Ini Lho

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Regina Kunthi Rosary

BANGKAPOS.COM -- Penyanyi Syahrini beberapa waktu lalu diketahui bertemu dengan pesohor Kim Kardashian di sebuah toko busana di Tokyo, Jepang.

Hal itu diketahui dari foto dan video singkat yang diunggah Syahrini ke akun Instagramnya.

Ditemui di Masjid Az Zikra, Bukit Sentul, Bogor, Minggu (18/6/2017), Syahrini mengisahkan pertemuan yang terjadi secara tidak sengaja itu.

Baca: Meski Dianggap Senasib, Begini Beda Rumah Tangga Mantan Dude dan Pemeran Ayat-ayat Cinta

Saat berbincang, Syahrini mengaku sedikit merasa kesal terhadap Kim Kardashian tatkala istri Kanye West itu tak tahu dan bertanya di mana Indonesia berada.

Seperti kebanyakan orang asing, Kim Kardashian mengenal Bali, namun tak paham jika pulau tersebut berada di Indonesia.

Baca: Mengejutkan, Inilah 5 Penemu yang Dibunuh oleh Penemuan Mereka Sendiri, Nomor 2 Paling Ngeri

"Aku juga sedikit sebal, sih. 'Where do you from?' dia bilang. Aku bilang, 'Indonesia.' Dia bilang, 'Di mana, ya, Indonesia?' 'Hm... Elu, Kim, cucok meong, nggak tahu Indonesia.' Makanya, caption (unggahan di Instagram) aku gitu, 'Cucok meong elu, Kim,' karena dia cuma tahunya Bali," tutur Syahrini.

Baca: Astaga, Lagi Antar Minuman ke Ruangan, Dada dan Bokong Wanita Ini Malah Digepang Pria Berseragam