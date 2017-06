Heboh Ridwan Kamil Cemburu Gara-gara Istrinya Dilirik Afgan

BANGKAPOS.COM - Wali Kota Bandung Mochamad Ridwan Kamil kerap membuat heboh media sosial dengan unggahan-unggahan yang nyleneh.

Beberapa waktu lalu, foto Ridwan Kamil mengenakan jas, memakai dasi kupu-kupu dan memegang bunga mawar putih hand bouquet (bunga tangan) viral di medsos.

Apalagi, dia juga sedikit narsis dengan mengatakan gayanya itu dilakukan saat shooting The Heirs.

Kang Emil juga sempat membuah heboh ketika fotonya saat menemani Presiden Jokowi mengecek persiapan menyambut Konferensi Asia-Afrika di Bandung di postingan di media sosial.

Seorang turis asal Jerman menyebut Ridwan Kamil sebagai presiden, bukan Jokowi.

"Your president is very handsome, cool and looks clever, wearing black tradition hat (kopeah) and eye glases...he look young...how old is he?...Aing teu bisa jawab,,,ngadon seuseurian olangan..," tulis salah satu komentar dalam foto yang diposting di fan page berjudul 'Ridwan Kamil untuk Bandung'.

Dan, baru-baru ini, ulah iseng Kang Emil lagi-lagi membikin heboh,

Di akun instagramnya dia mengunggah foto bersama istri, Atalia Praratya Kamil dan penyanyi Afgan.