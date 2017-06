Ini Alasan Polygon Gandeng Nadine Chandrawinata untuk Kampanye Inspiratif

BANGKAPOS.COM -- Salah satu strategi kreatif yang dilakukan perusahaan untuk menjaga citra serta mempromosikan suatu produk terhadap konsumen adalah menggunakan brand ambassador yang dinilai memiliki citra positif, sehingga dapat mewakili citra produk secara keseluruhan.

Salah satu perusahaan yang fokus terhadap hal tersebut adalah pabrikan sepeda, Polygon Bikes.

Setelah sebelumnya sukses menggunakan atlet profesional Indonesia dan atlet pesepeda kelas dunia UR Team serta Kurt Sorge sebagai brand ambassador Polygon; strategi market Polygon Bikes untuk Indonesia terus diperluas.

Dengan latar belakang untuk membidik market yang lebih besar diluar para pesepeda, Polygon memilih public figure untuk merealisasikan strategi tersebut.

Pada tahun ini, Nadine Chandrawinata dipercaya menjadi salah satu brand ambassador dari brand Polygon Bikes untuk pasar Indonesia.

“Kami memilih menggandeng Nadine Chandrawinata sebagai Brand Ambassador, karena Nadine memiliki karakter yang sesuai dengan brand kami; ditunjang dia juga mulai giat bersepeda. Polygon juga ingin menarik pasar yang lebih luas, karena selama ini hobi bersepeda masih erat dengan hobi yang ekstrem” tegas William Gozali selaku Brand Director Polygon.

Harapannya dengan menggunakan Nadine sebagai brand ambasasador, dapat mengerakan lifestyle bersepeda dan mampu mempersuasi banyak orang untuk memulai kegiatan bersepeda.

Pemilihan Nadine Chandrawinata juga bertujuan untuk menyebarluaskan pesan campaign Polygon tahun 2017 dengan tema “Follow your Own Path” ke pasar yang lebih luas. Esensi dari campaign ini terlahir dari sesuatu yang acap kali dilupakan oleh banyak orang, yaitu dari sebuah passion.

“Aku ingin mengajak dan menginspirasi banyak orang untuk berani memulai sesuatu sesuai dengan passion yang dimiliki” tegas Nadine Chandrawinata.

Pada Press conference yang digelar Jumat (16/6) lalu di Jakarta, Polygon Bikes memperkenalkan startegi Polygon di tahun 2017 dengan memperkenalkan campaign “Follow your own path”, juga sebagai momentum bagi Polygon untuk memperkenalkan Nadine Chandrawinata sebagai brand ambasaddor Polygon.

Campaign “Follow Your Own Path”

Campaign 2017 yang digagas Polygon Bikes dengan tema besar “follow your own path”. Pesan yang ingin disampaikan adalah mengajak publik untuk berani mengikuti apa yang menjadi passion mereka.

Polygon Bikes ingin mengajak publik untuk mendalami apa yang menjadi passion dan hobi mereka, yang tidak hanya positif bagi diri sendiri namun juga bagi lingkungan sekitar mereka.

Salah satu upaya untuk mengkomunikasikan pesan dari campaign secara lebih masif, salah satunya melalui produksi video yang dilakukan Polygon dengan Nadine Chandrawinata. Video ini memiliki pesan untuk menginspirasi banyak orang untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan passion-nya. (*)