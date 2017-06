Polres Belitung Gelar Operasi Pasar, Daging Dijual Hanya Rp 100.000/Kg

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Untuk masyarakat Pulau Belitung ada kabar gembira. Polres Belitung bakal menggelar operasi pasar untuk pasokan daging segar di Negeri Laskar Pelangi.

Harganya cukup murah dibawah harga pasar yang saat ini Rp 160.000,- per Kilogram (Kg). Polres Belitung menyediakan per KG harga daging segar tersebut hanya Rp 100.000,- per Kg.

Titik jualannya yaitu di halaman Polres Belitung dan Pasar Tanjungpandan, Belitung.

"Besok siang (Kamis) kami mulai, hingga sabtu. Ini daging segar yang didatangkan langsung dari Jakarta. Sertifikat halal dari MUI sudah kami pegang," ucap Kapolres Belitung AKBP Sunandar kepada posbelitung.com, Rabu (21/6/2017)

Ini, kata dia, sebagai bentuk upaya Polres Belitung untuk menekan harga daging di pasar yang kini terbilang tinggi.

"Kami harus bergerak dan mencari solusi, dan inilah solusi untuk masyarakat Belitung," ucapnya.

Cara belinya, masyarakat Belitung silahkan datangkan ke titik penjualan tersebut.

"Datang saja langsung, ini terbuka untuk umum dan tanpa kupon," ujarnya. (*)