Baru Muncul, Ducati Sudah Goda Konsumen Indonesia dengan Tawaran Ini

BANGKAPOS.COM, JAKARTA – Pertama kali meramaikan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2017, Ducati Indonesia langsung memberikan penawaran menarik.

Selama JFK, konsumen bisa menikmati Scrambler Ducati Sixty2 dengan harga Rp 219 juta on the road Jakarta.

Harga Rp 219 juta memang harga normal untuk Sixty2, namun biasanya dipasarkan dalam kondisi off-the road, sedangkan untuk on the road-nya berkisar Rp 240 jutaan.

“Untuk pertama kali Ducati Indonesia ikut memeriahkan Jakarta Fair, dan ini adalah kesempatan bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya, khususnya para pecinta sepeda motor,” kata Dhani Yahya, Managing Director Ducati Indonesia, dalam siaran resminya, Kamis (22/6/2017)

Kesempatan meraih Scrambler Sixty2 dengan paket menarik tersebut hanya berlaku hingga 30 Juni 2017.

Para peminat bisa menemui unit Scrambler Sixty2 dan varian Scrambler lainnya di Hall B1-B2 JIExpo.



Scrambler Ducati Sixty2 (dok. Garansindo)

Bukan hanya bisa mendapatkan Sixty2 dengan harga hanya Rp 219 juta on the road, konsumen juga diberikan paket tambahan berupa official merchandise dalam bentuk helm, sarung tangan, dan goggle.

Scrambler Ducati memiliki beragam varian dengan desain ‘post-modern’ yang mencerminkan Scrambler Ducati yang pernah diproduksi pada tahun 60-an hingga 70-an berpadu teknologi, desain dan teknologi khas Ducati.

Khusus pasar Indonesia, Scrambler Ducati diluncurkan dengan 7 varian, yaitu Sixty2, Icon, Classic, Urban Enduro, Full Throttle, Café Racer, dan Desert Sled yang dilengkapi dengan mesin 400 cc serta 800 cc.

Penulis: Stanly Ravel

Berita ini sudah dipublikasikan di www.kompas.com dengan judul: Jurus Ducati Goda Pengunjung Jakarta Fair 2017