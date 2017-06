Sang Manajer Akhirnya Blak-blakan Soal Maia Bakal Akhiri Status Jandanya

BANGKAPOS.COM--Maia Estianty kini dapat julukan baru ‘Calon Pengantin’.

Ibunda Al, El dan Dul ini disebut-sebut akan segera melepas masa jandanya dengan pengusaha Irwan Mussry.

Salah satu sahabat Maia, Titi Rajo Bintang memberi kode yang membuat netizen geger dengan kabar rencana penikahan itu.

Titi Rajo Bintang mengunggah sebuah foto lewat akun Instagram @titirajobintang miliknya pada 17 Juni 2017.

Maia Estianty (Instagram)

Titi menggunakan inisial ME untuk menyamarkan nama lengkap Maia Estianty.

Di satu sisi, perempuan bersangkutan ada di dalam foto yang sama dengan mengenakan pakaian serba hitam. Dia berpose bersama teman artis lainnya, yakni Kathy Sharon, Yosi "Project Pop", Aming, Julie Estelle, hingga Teuku Zacky.

Geng tempey... tim inti utk persiapan hari besar nya ME,"tulisnya.

Sebuah petunjuk lain pun datang dari Papah Edwan yang dikenal sebagai koreografer. Pada akun Instagram @papah_edwan, diketahui ada indikasi gelaran acara pernikahan Maia akan berlangsung di sebuah tempat di Italia.

Bukber Gank Tempey..arisan..rapat pembentukan panitia...we re so happy for u sis ... italy we r coming," tulisnya.

Benarkah mantan istri Ahmad Dhani ini akan segera menikah?

Manajer Maia, Adel, membuka fakta sebenarnya.

Adel langsung membantah tegas kabar itu.