Sopian Bangga Diundang Bukber Sejumlah Komunitas Pemuda

Laporan Wartawan Bangka Pos, Teddy Malaka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Beberapa Komunitas yang ada di Pangkalpinang menghadiri kegiatan ngabuburit dan buka puasa bersama, Kamis (22/6/2017) kemarin.

Pada kegiatan ini jadi kesempatan penggalangan santunan bagi panti asuhan Nur Rahman.

Acara yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang, M Sopian jadi. Sopian mengaku sangat bangga diundang oleh komunitas yang terdiri dari komunitas Motor, Mobil, Komunitas Fansclub Bola, komunitas sosial, Komunitas stand up Commedy dan Komunitas Lainnya yang ada di Pangkalpianng.

"Saya sangat bangga bisa diundang dan turut hadir diacara ini berada di tengah-tengah pemuda yang tergabung dibanyak komunitas di Pangkalpinang. Kegiatan seperti ini bagus demi menjalin silahturahmi para komunitas pemuda yang ada di Pangkalpinang," kata Sopian.

Harta Management yang menjadi EO dalam menyelenggarakan kegiatan ini mengangkat tema " Puasa Berkah, Silaturahmi Meriah".

Ketua pelaksana Prima mengatakan kegiatan seperti ini baik demi menjalin silahturahmi antar komunitas di Pangkalpinang.

Panitia mengucapkan terima kasih kepada pihak pendukung kegiatan seperti Pemerintah Kota Pangkalpinang, ISSI BABEL, Hotel Grand Mutiara, UI PGK, BAPO.Id, HBC Bangka, WCC , Stand Up Comedy Bangka , Filosofi Band, Born this way band dan seluruh komunitas dan panitia yang ikut dalam memeriahkan acara ini.

"Semoga kedepannya kegiatan seperti ini akan terus ada dan lebih meriah lagi dari sebelumnya yang akan menjadi kegiatan positif bagi komunitas di pangkalpinang khusunya pemuda untuk saling menjaga silahturahmi," kata Prima.(*)